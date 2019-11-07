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Представители 20 стран участвуют в форуме "Крым в современном международном контексте"

Зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов отметил, что форум стал сильным и стабильным мероприятием, в рамках которого возникли важные инициативы

ЯЛТА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная конференция "Крым в современном международном контексте" открылась в четверг в Ливадийском дворце в Ялте. В ней участвуют представители 20 стран.

"Мы начали проводить форум в международном контексте сразу после "крымской весны" пять лет назад. И действительно наш форум набрал обороты, он стал сильным, стабильным мероприятием, в рамках которого возникли важные инициативы, такие, как международная ассоциация "Друзей Крыма", - сказал на открытии зампредседателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

V международная конференция "Крым в современном международном контексте" проходит 7-8 ноября. Участие в ней принимают представители политических, академических, экспертных и бизнес-кругов из России, Греции, Израиля, Италии, Китая, США, Украины, Франции, Финляндии, Японии, Чехии, Словакии и др.

В первый день они обсудят роль общественной дипломатии в укреплении связей Крыма с государствами ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, партнерство в рамках международного форума "Друзей Крыма" и вопросы укрепления мира и взаимопонимания между народами.

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РоссияКрым
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