Глава ФСБ назвал первостепенной задачей укрепление южных границ стран СНГ

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности южных границ стран СНГ является одной из первостепенных задач спецслужб. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств СНГ в Ташкенте.

"Одной из первостепенных задач является обеспечение безопасности южных границ государств Содружества, - сказал глава ФСБ. - Считаем необходимым наращивать интенсивность совместных мероприятий по нейтрализации угроз со стороны закрепившихся в Афганистане структур ИГИЛ [запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"] и "Аль-Каиды" [запрещенная в РФ международная террористическая организация].

Второй задачей спецслужб Бортников назвал обращение повышенного внимания на совершенствование мер противодействия распространению в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

Также глава ФСБ рассказал о результатах сотрудничества со спецслужбами стран Содружества. В частности, в этом году совместно с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур и задержаны 138 боевиков.

"За период с мая по октябрь партнерскими спецслужбами поставлены на пограничный контроль более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим и религиозно-экстремистским организациям", - сообщил Бортников.

Также совместно с КГБ Белоруссии в ходе операции по пресечению канала незаконной поставки оружия изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тыс. единиц боеприпасов. Кроме того, в рамках противодействия наркоугрозе сотрудники ФСБ России, КГБ Белоруссии, Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, ГКБ Таджикистана и Службы государственной безопасности Узбекистана изъяли из незаконного оборота значительное количество наркотических и психотропных веществ.

Усиление контроля

Бортников призвал партнеров из спецслужб стран СНГ активизировать работу по выявлению граждан, прошедших горячие точки.

"Граждане государств Содружества, в маршрутах международного перемещения которых присутствуют регионы повышенной террористической активности, должны находиться под самым пристальным контролем наших ведомств", - призвал он партнеров.

По его мнению, необходимо осуществлять в тесной взаимной координации фильтрационную работу на каналах въезда-выезда, а также профилактические мероприятия в среде мигрантов. "Это же касается противодействия организованным преступным группам, специализирующимся на организации незаконной миграции, торговле наркотиками и оружием", - отметил Бортников.

А добытую спецслужбами информацию о планах и намерениях боевиков, а также связанных с ними криминальных кругов, он призвал оперативно доводить до заинтересованных партнеров по СОРБ. "На системной основе следует осуществлять наполнение и пользование ресурсами международного банка данных по противодействию терроризму, специализированного банка данных Антитеррористического центра государств - участников СНГ и других коллективных информационных систем", - заметил Бортников.

Воздействие Запада

Бортников также отметил активизацию попыток воздействия со стороны западных стран на ситуацию в странах СНГ через неправительственные организации.

"Наряду с перечисленными угрозами [со стороны террористических организаций] следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада", - подчеркнул Бортников. Традиционным инструментом такого вмешательства во внутренние дела независимых государств, отметил директор ФСБ, являются иностранные и международные неправительственные организации.

"Полагаем, что формируемые на указанном направлении угрозы также требуют нашего пристального внимания", - заметил он.

Комиссия по экономической безопасности

Директор ФСБ России сообщил о начале работы комиссии спецслужб стран СНГ по экономической безопасности.

"Одним из приоритетных направлений практического взаимодействия наших ведомств является выявление и пресечение преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, осуществляемой как на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и Содружества в целом", - сказал Бортников.

"Для более эффективного выстраивания данной работы была создана комиссия по сотрудничеству в сфере обеспечения экономической безопасности при СОРБ, первое заседание которой состоялось в сентябре 2019 года в Москве", - сообщил он.

Бортников добавил, что при СОРБ также действуют комиссии спецслужб по сотрудничеству в научно-технической сфере, по линиям борьбы с незаконным международным оборотом наркотиков, обеспечения безопасности международного транспортного сообщения и по сотрудничеству в сфере предварительного следствия.