Комиссия Думы по этике на следующей неделе может рассмотреть обращение СФ по Рашкину

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики может на следующей неделе рассмотреть поступившее в нижнюю палату из Совета Федерации обращение в связи с высказываниями депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Да, только что, утром [обращение] поступило", - сказал он. Аршба напомнил, что после заседания Госдумы в четверг депутаты направятся в свои регионы. "На следующей неделе, скорее всего, мы соберемся и обсудим", - добавил он.