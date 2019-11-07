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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Комиссия Думы по этике на следующей неделе может рассмотреть обращение СФ по Рашкину

Документ, поступивший в комиссию, подписан главой комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики может на следующей неделе рассмотреть поступившее в нижнюю палату из Совета Федерации обращение в связи с высказываниями депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Да, только что, утром [обращение] поступило", - сказал он. Аршба напомнил, что после заседания Госдумы в четверг депутаты направятся в свои регионы. "На следующей неделе, скорее всего, мы соберемся и обсудим", - добавил он.

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В ходе пленарного заседания Думы 5 ноября Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В.И. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

6 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Поступивший в комиссию по этике документ подписан главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияТимченко, Вячеслав СтепановичАршба, Отари ИоновичРашкин, Валерий ФедоровичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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