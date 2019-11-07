Конкурсная комиссия определила трех кандидатов на пост сити-менеджера Брянска

ТАСС, 7 ноября. Конкурсная комиссия определила трех кандидатов, из числа которых депутаты горосовета выберут главу администрации Брянска. Ими стали исполняющий обязанности сити-менеджера Александр Макаров, коммерческий директор одной из компаний Владимир Тюканько и заместитель главы Советской районной администрации Марина Михалева, сообщили ТАСС в пресс-службе городского совета народных депутатов.

Полномочия главы городской администрации - 59-летнего Александра Макарова, руководившего администрацией с декабря 2015 года, были прекращены 26 сентября в связи с истечением срока контракта, затем он возглавил администрацию в статусе исполняющего обязанности сити-менеджера. В тот же день горсовет принял решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности. Вместе Макаровым, Тюканько и Михалевой на нее претендовали юрист Сергей Маслов, руководитель одного из участков Брянского горводоканала Владимир Тарасенков,

"По итогам индивидуальных собеседований из числа претендентов определены три кандидата - Александр Макаров, Владимир Тюканько, Марина Михалева. Окончательное решение о том, кто из них станет главной администрации, депутаты примут завтра, 8 ноября", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, главу администрации депутаты выберут тайным голосованием.

В Брянске действует система управления, в которой глава города (мэр) избирается из числа депутатов горсовета и руководит им, глава администрации выбирается по итогам конкурсного отбора, с ним заключается контракт на период полномочий горсовета.

Депутаты нового состава городского совета народных депутатов Брянска на первом после выборов заседании 26 сентября избрали главой города 52-летнюю Марину Дбар, которая стала первой женщиной, возглавившей город.