Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект указа об основах госполитики в Арктике до 2035 года внесен в правительство РФ

Документ определяет цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ внесло в кабмин проект указа президента РФ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Проект внесен в правительство", - сказал собеседник агентства.

Документ определяет цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Как ранее сообщал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, положения стратегии ведомство разрабатывало совместно с регионами РФ.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
В Госдуме заявили, что диалог депутатов с Deutsche Welle продолжат в Берлине
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подтвердил, что вместе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым провел неформальную беседу с генеральным директором медиакомпании Петером Лимбургом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС