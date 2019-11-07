Проект указа об основах госполитики в Арктике до 2035 года внесен в правительство РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ внесло в кабмин проект указа президента РФ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Проект внесен в правительство", - сказал собеседник агентства.

Документ определяет цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Как ранее сообщал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, положения стратегии ведомство разрабатывало совместно с регионами РФ.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.