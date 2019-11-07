Эксперты: Анкара едва ли возобновит операцию в Сирии, несмотря на заявления Эрдогана

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Турция вряд ли возобновит полномасштабную военную операцию на севере Сирии, несмотря на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о сохраняющихся в этих районах курдских формированиях. Такого мнения придерживаются опрошенные ТАСС эксперты.

В четверг Эрдоган заявил, что курдские "Силы народной самообороны" все еще не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии, и сообщил о намерении в ближайшее время обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно по итогам его встречи с российским лидером в Сочи 22 октября был подписан меморандум, предполагавший в том числе уход курдских формирований из создаваемой Анкарой зоны безопасности. О завершении отхода курдов из этого района говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 29 октября.

Войны не будет

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в беседе с корреспондентом ТАСС назвал возобновление турецкой операции маловероятным.

"Поскольку все-таки какие-то отдельные представители отрядов "Сил народной самообороны" могли где-то и остаться, это не значит, что крупные формирования в этой полосе сохранились. Тем более что продолжаются совместные рейды российской военной полиции и турецких партнеров", - пояснил собеседник агентства.

То, что говорить о полномасштабной операции не стоит, считает и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, однако он признает, что Анкара может вести какие-то отдельные действия в зоне безопасности. "Турецкая армия не прекратила свои военные операции по созданию зоны деэскалации, а, так скажем, приостановила <...>. И отдельные операции турецкой армии, они вполне возможны", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, действия Турции в зоне безопасности "нельзя определять как войну", хотя Долгов не исключил противодействия турецким военным со стороны отдельных курдских формирований. В связи с этим он напомнил, что курдские подразделения не являются единой армией и часть из них может даже не подчиниться решению командования об отходе на 30 км от границы Турции и Сирии, чего добивается Эрдоган.

"Если говорить об обострении или расширении конфликта в результате заявлений Эрдогана, я не думаю, что это будет расширение конфликта, но отдельные действия турецкой армии могут происходить и даже иметь реакцию", - заключил собеседник агентства.

Причины заявлений Эрдогана

Фитин полагает, что слова турецкого президента нацелены в первую очередь на жителей его страны и партнеров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в целом. "Это так он [Эрдоган] мобилизует, как он считает, и свое население, и своих партнеров по переговорам, что вот он такой решительный и не потерпит никаких остатков вооруженных курдов на этой территории", - сказал эксперт.

"Поэтому надо [к заявлению] относиться спокойно. Маловероятно, что он может пойти на нарушение договоренностей как с Россией, так и с Соединенными Штатами (имеются в виду договоренности об отводе курдов, достигнутые с американцами в Анкаре 17 октября - прим. ТАСС)", - заключил он.