Постпред РФ сообщил о намерении МАГАТЭ и Ирана продолжать сотрудничать в ядерной сфере

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не затронуло чрезвычайные вопросы вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по гарантиям агентства в Иране вряд ли было оправданным. Никакой срочности, ничего чрезвычайного "в поле". Всего лишь отсутствие полной ясности в отношении некоторых событий 20-летней давности. Вряд ли требовалось привлекать Совет, - написал Ульянов в Twitter. - Тем не менее, заседание Совета завершилось на позитивной ноте. Секретариат МАГАТЭ и Иран подтвердили обоюдное намерение продолжить конструктивное сотрудничество с целью прояснения вопросов, обсуждавшихся на заседании".

По его словам, секретариат рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад. "Вопреки спекуляциям этот вопрос не имеет отношения к СВПД и не вызывает озабоченности с точки зрения распространения", - подчеркнул российский дипломат.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе, сообщило 6 ноября агентство Fars. По его данным, в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудницы на проведение инспекций была аннулирована, она покинула Иран и отправилась в Вену.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке - о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки - объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность.