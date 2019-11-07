Губернатор Брянской области Богомаз возглавил региональное отделение "Единой России"

ТАСС, 7 ноября. Делегаты областной конференции "Единой России", проходившей в четверг в Брянске, избрали губернатора Александра Богомаза секретарем регионального отделения партии, сообщила пресс-служба отделения.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 24 октября сообщил, что главы 13 субъектов РФ, в том числе губернатор Брянской области, выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии. Президиум генсовета "Единой России" согласовал их назначение. Ранее в партии существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена.

"Александр Богомаз избран секретарем Брянского регионального отделения партии. Его кандидатуру поддержало подавляющее число делегатов конференции", - говорится в сообщении.

С декабря 2017 года секретарем Брянского отделения "Единой России" был председатель областной думы Владимир Попков. Он сложил полномочия 24 октября 2019 года, после чего президиум местного отделения временно возложил их на губернатора Брянской области.

Богомаз с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года был депутатом Госдумы, работал в составе комитета по науке и наукоемким технологиям и комитета по аграрным вопросам. Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2014 года назначил его врио губернатора Брянской области. На выборы в 2015 году Богомаз баллотировался от "Единой России", однако в ней не состоял, как и в других партиях, срок его полномочий истекает в 2020 году.