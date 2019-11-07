Захарова назвала правдивыми и отражающими суть слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правдивыми и отражающими суть и состояние НАТО слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что североатлантический альянс полностью утратил координацию внутри союза, и это можно охарактеризовать как "смерть мозга".

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", - написала в четверг дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

"Одно "но" (хотя их больше). Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20 век - две мировые [войны]. 19-й и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий. Процессы, зародившиеся в "пунктах Вудро Вильсона", прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу - остановить бесконечные европейские раздоры", - написала Захарова. Она добавила, что "при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития".