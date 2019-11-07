Медведев поручил в недельный срок упорядочить законопроектную работу в правительстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок доработать изменения в регламент работы правительства для совершенствования законопроектной деятельности с учетом прозвучавших в четверг в ходе заседания кабмина замечаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Разработанные по поручению премьера поправки должны упорядочить законопроектную деятельность правительства и обеспечить системный подход в расстановке законодательных приоритетов, а также исключить дублирование функций и, соответственно, неэффективный расход средств и ресурсов.

По словам Осипова, Медведев особо отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо - законотворчеством должен заниматься тот, кому это поручено, а тот, кто хочет встроиться в процесс, должен подавать свои предложения, которые могут быть учтены, а могут быть и не учтены.

Планируется, что постановлением будет установлен перечень оснований, документов и решений для законотворческой деятельности. Прежде всего, это будет план, утвержденный премьером, далее - поручения президента, решения правительства, поручения главы кабмина, решения Конституционного суда и международные договоры.