РФ и Сирия призвали мировое сообщество повлиять на США для вывода их войск из республики

ТАСС, 7 ноября. Москва и Дамаск призвали мировое сообщество оказать давление на Вашингтон и обязать США полностью вывести свои войска с территории арабской республики. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР о гуманитарной обстановке в Сирии и проблемах с эвакуацией беженцев из лагеря Эр-Рукбан.

"Призываем все мировое сообщество оказать давление на Соединенные Штаты, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях, и обязать их полностью вывести войска из суверенной Сирийской Арабской Республики", - сказано в заявлении.

Как подчеркнули в заявлении, именно незаконное присутствие США и их союзников на территории Сирии, препятствующих восстановлению контроля Дамаска над всей территорией страны, является главным дестабилизирующим фактором на пути возрождения республики.

В частности, на юге Сирии США продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа и препятствуют расформированию лагеря беженцев Эр-Рукбан. Несмотря на полную готовность России и Сирии реализовать третий этап оперативного плана ООН по эвакуации жителей лагеря большими группами до 2,5 тыс. человек, 29 сентября Эр-Рукбан покинули только 336 человек.

"Причиной тому стало нежелание США оказать влияние на подконтрольных боевиков, которые саботировали заблаговременное оповещение о планируемой акции, ограничили время пребывания гуманитарной колонны, занимались вымогательством и напрямую угрожали желающим покинуть лагерь семьям", - поясняется в заявлении.

Препятствия США

В заявлении также отмечается, что накануне операции по эвакуации при непосредственной поддержке военных США международная некоммерческая организация "Норвежский фонд по делам беженцев" провела информационную акцию по убеждению жителей Эр-Рукбана отказаться от возвращения на подконтрольную Дамаску территорию якобы из-за угрозы арестов.

"В настоящее время из-за нежелания США дать гарантии безопасности на оккупированной территории в районе Эт-Танф реализация плана ООН приостановлена. При этом американской стороной вновь навязывается мнение о необходимости регулярной доставки гуманитарных грузов в лагерь Эр-Рукбан. Иными словами, все сводится к желанию США обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольных боевиков", - также подчеркивается в заявлении штабов.

В документе отмечается, что значительная часть доставленной в лагерь в сентябре и октябре гуманитарной помощи в очередной раз оказалась в руках боевиков.

"Обращаем внимание американской стороны, что смещение акцента на оказание гуманитарной помощи жителям лагеря вместо их эвакуации только усугубляет тяжесть положения простых сирийцев. Считаем, что единственный путь к их спасению лежит через окончательное расформирование лагеря", - сказано в заявлении.

Отмечается также, что США в очередной раз демонстрируют равнодушие в отношении сирийцев, а также желание удовлетворить свои политические интересы, не имеющие ничего общего с восстановлением мира в арабской республике.