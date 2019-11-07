Региональное отделение "Единой России" в Адыгее возглавил глава республики Кумпилов

МАЙКОП, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято на XXXII конференции регионального отделения партии в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Глава Адыгеи сегодня избран секретарем Адыгейского регионального отделения ВПП "Единая Россия". В работе конференции, в частности, принял участие заместитель секретаря генсовета Партии, депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов", - сказали в пресс-службе.

Секретарь регионального политического совета партии избирается конференцией на альтернативной основе. В бюллетень также была внесена кандидатура члена регионального политсовета партии Романа Гусева. Подавляющим большинством голосов секретарем АРО ВПП был избран глава республики, уточнили в пресс-службе.

"Для меня большая честь принять на себя руководство региональным отделением партии. Это дает возможность не только ставить задачи, но и в постоянном режиме обеспечивать партийный контроль исполнения региональных и федеральных поручений", - цитирует Кумпилова пресс-служба главы республики.

24 октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. Речь идет о главах Адыгеи - Мурате Кумпилове, Башкирии - Радии Хабирове, Кабардино-Балкарии - Казбеке Кокове, Якутии - Айсене Николаеве, губернаторах Приморского и Ставропольского краев Олеге Кожемяко и Владимире Владимирове. Руководителями региональных отделений единороссов стали также губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Нижегородской - Глеб Никитин, Новосибирской - Андрей Травников, Самарской - Дмитрий Азаров, Брянской - Александр Богомаз, Мурманской - Андрей Чибис и врио главы Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена.