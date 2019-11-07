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Слуцкий назвал абсолютно точным диагнозом слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что евроатлантическая солидарность с США "введет Европу в кому"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Евроатлантическая солидарность с США "введет Европу в кому", ей нужно вести самостоятельную политику и "покинуть фарватер Вашингтона". Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

"Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Абсолютно точный диагноз. Слепая евроатлантическая солидарность с США в итоге введет Европу в кому", - написал Слуцкий в своем Twitter в четверг.

По его мнению, Евросоюзу "давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента".

Макрон в интервью журналу The Economist​​​​ заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Теги
Слуцкий, Леонид ЭдуардовичМакрон, Эмманюэль
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