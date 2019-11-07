Эксперты: в Крыму считают, что Киев готовит обновленную резолюцию в ООН по указке США

ЯЛТА, 7 ноября. /ТАСС/. Обновленный проект резолюции по Крыму, который Украина намерена внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, готовится по указанию США, считают эксперты, опрошенные ТАСС в кулуарах V Международной конференции "Крым в современном международном контексте", которая проходит 7-8 ноября в Ливадийском дворце в Ялте.

Ранее сообщалось, что Киев намерен внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"Крым ей (Украине - прим. ТАСС) не вернуть. Это всем понятно. Есть четкая позиция России. Украина сама в ООН сделать ничего не может. Это делает группа западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки", - считает заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Резолюция не станет сюрпризом, поскольку является результатом продолжающейся не первый год политики Запада. Украине же стоит заниматься не Крымом, считает постпред, а стараться предотвратить собственный развал.

Общественник и политолог Сергей Марков также заявил ТАСС, что обновленный проект резолюции не является самостоятельным решением киевского руководства. "Местным властям дана автономия, но по ключевым политическим вопросам решение принимает не Зеленский. Его компетенция весьма ограничена. Не Украина, а спецслужбы США поднимают этот вопрос", - отметил Марков.

И.о. представителя МИД РФ в Симферополе Артем Березовский отметил, что "украинская политика на данный момент настолько непредсказуема, что давать какие-то прогнозы" невозможно. "Мы надеемся, что придем к нормальному, мирному диалогу, вернемся на тот уровень отношений, который был ранее. Потому что действительно нет неприязни. Знаю, что россияне чувствуют украинцев, как свой братский народ", - сказал Березовский.

О резолюции по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе. При этом пятый комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в 2017 году. Среди поддержавших были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовали более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.