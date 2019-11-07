Лавров выступит на Московской конференции по нераспространению

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в Московской конференции по нераспространению.

"8 ноября на конференции ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с изложением ключевых российских подходов и приоритетов", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конференция по нераспространению проходит в Москве 7-9 ноября. Она организована российской неправительственной организацией "Центр энергетики и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России. В четверг состоялся торжественный прием для участников, а пленарные заседания начинаются утром в пятницу.

"За последние 10 лет она [конференция] стала одной из основных площадок по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, в повестке дня - наиболее важные и острые вопросы текущей ситуации в этой области, - указала Захарова. - Планируется участие широкого круга официальных представителей, специалистов, экспертов из различных стран и международных организаций".

Актуальная повестка

По данным МИД РФ, в мероприятии принимают участие около 300 специалистов из 40 стран, включая официальных лиц и представителей различных НПО. Как уточнили в "Центре энергетики и безопасности", на конференцию прибыли представители МАГАТЭ, Управления ООН по разоружению, Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Время проведения форума имеет особое значение: дефицит диалога по ключевым вопросам ядерной проблематики, в том числе в области контроля над вооружениями, неопределенное будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, растущая напряженность на Ближнем Востоке, отсутствие прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова - все это ставит под угрозу целостность и авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия как центрального элемента международной архитектуры безопасности", - отметили в "Центре энергетики и безопасности".

Высокий уровень

В конференции примут участие высокопоставленные российские дипломаты - заместители министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и Сергей Рябков, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, Михаил Ульянов. Среди участников также - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, заместитель генерального директора Росатома Николай Спасский.

Иностранные государства представляют, в том числе, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун, спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Марк Лэмберт, заместитель генерального директора МАГАТЭ Массимо Апаро, заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Кроме того, на конференции выступят представители экспертного сообщества, многие из которых ранее занимали ведущие государственные посты, в том числе бывший министр энергетики США, участник переговоров по иранской ядерной сделке Эрнест Монис. Председателем конференции выступит директор "Центра энергетики и безопасности", член Консультативного Совета по вопросам разоружения при Генеральном секретаре ООН Антон Хлопков.