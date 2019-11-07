Столичные единороссы планируют внедрять новые форматы работы с жителями через соцсети

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московское городское региональное отделение (МГРО) "Единой России" планирует полностью переформатировать свою работу с избирателями, в том числе внедряя взаимодействие с жителями через социальные сети. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичных единороссов, подводя итоги XXIV конференции реготделения партии.

"Работа предстоит тяжелейшая, нужно заострить внимание на местном уровне, вопросах районного быта. Необходимо внедрять новые форматы и применять расширенный инструментарий для взаимодействия с жителями, включая соцсети и другие каналы связи. Нужна крепкая связка депутатов всех уровней: муниципальных, Мосгордумы и Госдумы", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, слова которого приводятся в релизе.

В свою очередь секретарь МГРО "Единой России" Андрей Метельский заявил, что московское отделение партии сейчас переживает "процесс самоидентификации, в ходе которого каждый [единоросс] должен для себя решить, насколько он соответствует новым реалиям и каким образом он готов активно включиться в происходящие политические процессы". "Это не всегда простое решение, и путь, который мы начинаем, будет достаточно тернистым. Но иного варианта у нас нет. Надо сделать все, чтобы каждый житель Москвы понимал, что "Единая Россия" не просто главная, а главная позитивная сила и в городе, и в стране", - отметил Метельский.

По мнению участников конференции, в последнее время серьезно "поменялись запросы избирателей, повысились требования к качеству принимаемых решений, серьезно поднят градус критики со стороны оппозиции". "В этих условиях прежние форматы работы с избирателями устарели и требуют масштабной реконструкции. И касается это всего пула работ, выполняемых партией, начиная от требований к партийцам и заканчивая реализуемыми партийными проектами и работой депутатского корпуса разных уровней. Поэтому важно не просто переформатировать работу отдельных направлений, но иначе подойти к организации всей деятельности партии в Москве", - считают делегаты, мнение которых приводится в релизе.

В пресс-службе добавили, что в ходе конференции были обновлены составы регионального политсовета и его президиума, а также избраны делегаты на съезд партии, который пройдет в Москве 23 ноября.