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Посол России в США: Москва укрепляет позиции в мире, но у нее нет антиамериканизма

Анатолий Антонов указал также на появившиеся в последнее время признаки активизации двустороннего диалога между странами

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Проблемы в отношениях России со странами Запада связаны с тем, что те, кто считал себя "победителями" в холодной войне, не могут смириться с тем, что Москва укрепляет свои позиции в мире. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов на ежегодном заседании Американо-российского делового совета.

"В тяжелые для России 90-е годы прошлого столетия мы избыточно доверились внешнему миру, рассчитывали на помощь и готовность других стран вместе строить единую и неделимую безопасность, где не будет сильных и слабых, избранных и отверженных, где каждый будет иметь одинаковые права и обязательства, - отметил он. - Россия постепенно начала восстанавливать позиции, укреплять свой суверенитет во внутренних и внешних делах. "Победители" в холодной войне тем не менее эти процессы не приветствовали". "Именно в этом заключается причина сегодняшнего сложного периода в отношениях с западными партнерами", - указал Антонов, отметив при этом, что "претензии некоторых стран на единоличное лидерство в мире зашатались".

"Постоянно подчеркиваем, что у нас нет антиамериканизма, - добавил он. - Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готовы в Вашингтоне. Разумеется, для нас важно, чтобы переналаживание отношений понималось в смысле большего уважения наших законных интересов и нахождения компромиссов по вопросам, которые важны для России, а не только в плане вовлечения нас в решение задач американской политики". Дипломат указал на появившиеся в последнее время признаки активизации двустороннего диалога: встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео на полях 74-й сессии ГА ООН, консультации по стратегической стабильности, контртерроризму, острым проблемам в двусторонних делах, обмен мнениями по КНДР и Афганистану, контакты военных в Сирии, а также на эффективный и высокопрофессиональный канал общения на уровне начальников генеральных штабов.

Путь к прямому диалогу "капитанов" бизнеса

"Серьезное внимание мы уделяем экономическому взаимодействию, фактический объем которого по сравнению с имеющимся потенциалом остается весьма незначительным, - продолжал Антонов. - Именно поэтому президент России Владимир Путин выдвинул предложение о создании Делового консультативного совета (ДКС) из руководителей крупных компаний двух стран. Инициатива поддержана президентом США Дональдом Трампом".

"Рассчитываем, что ДКС станет регулярно действующим механизмом прямого диалога "капитанов" нашего бизнеса, а его первая встреча состоится в самое ближайшее время", - отметил он, выразив надежду на то, что экономическое сотрудничество способно стать фактором стабилизации всего комплекса двусторонних связей.

Убрать завалы накопившихся проблем

"Российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться, - подчеркнул посол РФ в США. - Мы все живем под одной мировой крышей. Мир нуждается в укреплении стабильности, которая в свою очередь зависит от характера и качества диалога между Россией и США". Он особо отметил, что для преодоления негативного тренда на политическом уровне важно начать разгребать завалы накопившихся двусторонних раздражителей, которые касаются арестов российских граждан по запросам США в третьих странах, возвращения российской дипломатической собственности, прекращения "визовой войны", нормализации условий функционирования загранучреждений.

"Разумеется, пора бы в Вашингтоне отказаться от порочной практики санкционных ограничений, - добавил Антонов. - Жизнь подтвердила: добиться от нас уступок через давление не получится. Мы выступаем за выправление ситуации, подчеркиваем важность преодоления взаимного недоверия. Давно предлагаем обменяться письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга - по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году".

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает восприятие гражданами США сегодняшней России, Антонов выразил уверенность в том, что "вся антироссийская истерия в США сконцентрирована только внутри политической верхушки, а не в обществе". "Мы выступаем за наращивание взаимных поездок граждан в рамках деловых, личных, культурных, научных, спортивных, просто семейных и дружеских связей", - заявил он.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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