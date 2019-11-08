Россия призывает страны ядерной "пятерки" обсудить угрозы режиму нераспространения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ призывает страны ядерной "пятерки" (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) собраться вместе и обсудить риски, грозящие режиму нераспространения. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, риски нераспространения "связаны в немалой степени с очевидным искушением, имеющимся в некоторых кругах, приобрести ядерный статус так, чтобы фактически приобрести "страховой полис" для страны.

"Мы настоятельно призываем страны "пятерки", постоянных членов Совета Безопасности собраться и обсудить эти риски для режима нераспространения, потому что вот такое распространение идей о том, что наличие ядерного оружия обеспечивает более высокий уровень безопасности в текущем непредсказуемом мире, мы думаем, что это станет одной из тем, которые должны постоянно обсуждаться в рамках соответствующих государственных форматов, включая "пятерку", где большую координационную работу проводит Китай".