Турчак сообщил, что на ноябрьском съезде "Единой России" будут приняты кадровые решения

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что на предстоящем 23 ноября съезде партии будет решен ряд кадровых вопросов.

"Ряд кадровых решений на съезде будет приниматься, [ожидается] ротация секретарей региональных отделений, часть этой ротации уже запущена. Вы знаете, что недавно глава "Единой России" [Дмитрий Медведев] встречался с лидерами регионов, которые выразили желание возглавить партии в своих субъектах. Помимо этого, будет проведена замена еще некоторых секретарей. Обновится традиционно генсовет, высший совет, обновятся руководящие органы партии", - сказал Турчак журналистам в пятницу на XXXVII конференции новосибирского регионального отделения партии.

Он напомнил, что основной темой съезда станет старт нового избирательного цикла, запуск народной программы, с которой партия пойдет на выборы. На съезде будут проанализированы итоги последнего избирательного цикла 2018-2019 годов.

XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" пройдет 23 ноября в Москве. На мероприятии будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда. Кроме того, в ходе съезда "Единая Россия" намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.