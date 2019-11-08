Турчак считает, что нагрузка в СПЧ не позволит Фадееву заниматься партийной работой

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, входящий в высший совет партии, не сможет заниматься текущей партийной работой из-за большой нагрузки на новом месте работы.

"По уставу партии "Единая Россия" членство в высшем совете для него возможно, потому давайте подождем, какое решение примет сам Фадеев. Однозначно можно сказать, что та нагрузка, которую он будет нести в СПЧ, не позволит ему заниматься текущей партийной работой", - сказал Турчак на XXXVII конференции новосибирского регионального отделения партии.

Ранее он уточнил, что этот вопрос нужно решить до съезда "Единой России", который пройдет 23 ноября и на котором запланирована ротация высшего и генерального советов партии.

XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" пройдет 23 ноября в Москве. На мероприятии будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда. Кроме того, в ходе съезда "Единая Россия" намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

21 октября президент РФ Владимир Путин назначил главой СПЧ Валерия Фадеева. В интервью ТАСС Фадеев отметил, что после назначения на этот пост ему "было бы уместно" не продолжать работу в высшем совете "Единой России". Он также напомнил, что ранее приостановил членство в "Единой России" после избрания секретарем Общественной палаты РФ, поскольку занимающие этот пост "не могут быть членами партии".