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Лавров: США не предоставили подтверждения о ракетах средней дальности на территории РФ

По словам главы МИД РФ, НАТО дала понять, что не согласится на мораторий на развертывание РСМД

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/.  США не предоставили подтверждения развертывания РФ на своей территории ракет средней дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

Как добавил дипломат, НАТО дала понять, что не ответит на инициативу РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД).

"Президент [РФ Владимир] Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того нам дают понять, что НАТО на это не пойдет", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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