Лавров прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон как лидер государства - члена НАТО способен оценить состояние альянса. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление французского лидера о том, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".

"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая - один из лидеров Североатлантического альянса", - сказал с иронией министр, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать", - подчеркнул Лавров.

Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".