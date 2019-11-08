Лавров: план РФ и Китая по корейской проблеме рассматривается заинтересованными странами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Разработанный Россией и Китаем план действий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове основан на принципе встречных шагов и в настоящее время рассматривается в столицах других стран - участниц шестисторонних переговоров. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

"Мы разработали план действий, который основан на принципе встречных шагов, - отметил он. - Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей репутации могли бы предпринять США, и те шаги, которые на той же основе могли предпринять руководители Северной Кореи. План этот сейчас уже несколько недель рассматривается в столицах других стран - участниц шестисторонних переговоров. Насколько я понимаю, отношение к нему позитивное".