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Песков: НАТО является инструментом агрессии, но Россия открыта к сотрудничеству с Альянсом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс (НАТО) является инструментом агрессии и конфронтации, однако несмотря на это Россия всегда была открыта к сотрудничеству с этой структурой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о том, что НАТО - это Альянс, который был создан для конфронтации и который, говоря по-русски, "заточен" на цели конфронтации, - подчеркнул представитель Кремля. <...> Хотя Россия никогда не уходила от сотрудничества с НАТО, всегда была к этому готова".

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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