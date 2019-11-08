Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что не знает про сообщения о "планах" России разместить базу в Камышлы

Речь идет о городе на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про сообщения о якобы планах РФ разместить военную базу в городе Камышлы на северо-востоке Сирии.

"Никак не могу это прокомментировать, я не знаю, кто это говорит", - ответил представитель Кремля в пятницу на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что РФ якобы ведет переговоры по созданию базы в Камышлы.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Первое совместное патрулирование прошло 1 ноября в районе Камышлы, второе - 5 ноября в районе Айн-эль-Араб, третье проходит 8 ноября между населенными пунктами Камышлы и Эль-Маликия.

Теги
СирияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков: Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует
Представитель Кремля отметил, что российский лидер высоко ценит свой контакт с французским коллегой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС