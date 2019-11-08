Песков заявил, что не знает про сообщения о "планах" России разместить базу в Камышлы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про сообщения о якобы планах РФ разместить военную базу в городе Камышлы на северо-востоке Сирии.

"Никак не могу это прокомментировать, я не знаю, кто это говорит", - ответил представитель Кремля в пятницу на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что РФ якобы ведет переговоры по созданию базы в Камышлы.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Первое совместное патрулирование прошло 1 ноября в районе Камышлы, второе - 5 ноября в районе Айн-эль-Араб, третье проходит 8 ноября между населенными пунктами Камышлы и Эль-Маликия.