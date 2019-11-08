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Песков счел невозможным проследить связи нынешнего советника премьера Британии в РФ в 90-е

По словам представителя Кремля, слишком много людей посещали и Советский Союз, и Российскую Федерацию в этот период

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Контакты нынешнего главного советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса в России в 1990-е годы сейчас проследить невозможно. Такое мнение высказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, контактировал ли Каммингс в те годы с кем-нибудь из администрации российского лидера.

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"В 1990-е годы? Нет, не могу вам сказать", - ответил Песков, рассмеявшись. "Я не знаю, возможно ли вообще это сказать - вы представьте себе, сколько людей посещали и Советский Союз, и Российскую Федерацию. Поэтому я здесь не имею возможности найти ответ на этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Прошлое советника премьера Британии вызывает много вопросов у британской оппозиции, поскольку Каммингсу приписывают способность сильно влиять на Бориса Джонсона. По данным британских СМИ, следуя его советам, глава правительства принял некоторые из своих ключевых решений, в том числе о роспуске парламента на пять недель. Этот шаг главы кабмина, вызвавший в стране настоящую политическую бурю, был в итоге отменен Верховным судом.

По информации газеты Daily Mirror, нынешний советник британского премьера в 1994-1997 годах занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. При этом издание уточняет, что Каммингс не говорит по-русски, а его проект закончился безуспешно. Сайт же сторонников британской правящей Консервативной партии conservativehome.com называет Каммингса русофилом, человеком, который говорит на русском языке и увлекается Достоевским.

Теги
ВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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