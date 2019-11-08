Захарова рассказала о предстоящих зарубежных поездках Лаврова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 10-11 ноября Армению с официальным визитом. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10-11 ноября глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с официальным визитом. Программой пребывания российского министра предусмотрены встречи с премьер-министром Армении и президентом этого государства, переговоры с министром иностранных дел, а также возложение венка к вечному огню на мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян", - сказала она.

"В ходе переговоров министры иностранных дел обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации позиции в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных форумах. В фокусе внимания сторон также будет проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорнокарабахского урегулирования", - добавила дипломат.

Кроме того, глава МИД России посетит 11-12 ноября Францию с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в Форуме мира.

"11-12 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Францию с рабочим визитом, в рамках которого примет участие во втором парижском Форуме мира и ознакомится с представленными там российскими проектами, будут развернуты стенды соответствующие", - сказала Захарова.

Лавров в ходе своего рабочего визита во Францию обсудит с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, иранскую ядерную сделку и украинский кризис.

"На полях Форума [мира] министр иностранных дел России встретится с министром [по делам] Европы и иностранных дел Франции. В ходе беседы будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ключевые международные темы, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности, европейской безопасности, обстановку в Сирии, сохранение СВПД по иранской ядерной программе и перспективы урегулирования украинского кризиса", - сказала Захарова.