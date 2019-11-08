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МИД РФ обвинил США в работе против конференции по зоне без ОМУ на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил из-за этого свои сожаления

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вашингтон ведет закулисные действия против проведения конференции по вопросу создания зоны свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке, что вызывает сожаление. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"Вашингтон, в частности, закулисно работает против проведения этой конференции в представительном, широком формате", - сказал он, добавив, что "это вызывает сожаление".

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