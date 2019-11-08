Захарова призвала политические силы Боливии не оказывать давление на экспертов по выборам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что боливийские политические силы не будут оказывать давление на международных экспертов при оценке избирательного процесса в Боливии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что РФ выступает за "скорейшее урегулирование противоречий между боливийскими политическими силами в рамках конституционного поля и высоко оценивает открытость руководства Боливии в инициативе проведения международного аудита результатов выборов".

"Мы исходим из того, что на текущем этапе необходимо обеспечить миссии Организации американских государств условия для спокойного и непредвзятого выполнения своих обязанностей. В этом контексте считаем недопустимым попытки отдельных политических сил нагнетать напряженность вокруг международных экспертов, оказывать на них какое-либо давление. На наш взгляд, оно может затруднить вынесение объективного решения", - добавила она.

По словам Захаровой, РФ убеждена, что звучащие со стороны представителей боливийской несистемной оппозиции "заявления о заведомом непризнании результатов аудита, такое ультимативное требование к властям и призывы к насильственному смещению действующего руководства Боливии не способствуют цели достижения нормализации ситуации в стране, а также противоречат интересам боливийского народа".

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации оппозиционный кандидат в президенты Боливии и экс-глава государства Карлос Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Президент Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

22 октября Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.