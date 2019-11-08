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Захарова призвала политические силы Боливии не оказывать давление на экспертов по выборам

По словам официального представителя МИД России, Москва считает недопустимыми попытки отдельных политических сил нагнетать напряженность вокруг международных экспертов, оказывать на них какое-либо давление

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что боливийские политические силы не будут оказывать давление на международных экспертов при оценке избирательного процесса в Боливии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что РФ выступает за "скорейшее урегулирование противоречий между боливийскими политическими силами в рамках конституционного поля и высоко оценивает открытость руководства Боливии в инициативе проведения международного аудита результатов выборов".

"Мы исходим из того, что на текущем этапе необходимо обеспечить миссии Организации американских государств условия для спокойного и непредвзятого выполнения своих обязанностей. В этом контексте считаем недопустимым попытки отдельных политических сил нагнетать напряженность вокруг международных экспертов, оказывать на них какое-либо давление. На наш взгляд, оно может затруднить вынесение объективного решения", - добавила она.

По словам Захаровой, РФ убеждена, что звучащие со стороны представителей боливийской несистемной оппозиции "заявления о заведомом непризнании результатов аудита, такое ультимативное требование к властям и призывы к насильственному смещению действующего руководства Боливии не способствуют цели достижения нормализации ситуации в стране, а также противоречат интересам боливийского народа".

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации оппозиционный кандидат в президенты Боливии и экс-глава государства Карлос Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Президент Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

22 октября Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.

Теги
БоливияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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