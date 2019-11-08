Захарова: Иран не приостановил бы обязательства по ядерной сделке, если бы не США

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Иранское руководство не стало бы идти на шаги по приостановлению обязательств по ядерной сделке, если бы США перестали ее подрывать. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Стартовала подача газа на центрифужные объекты в Фордо, - сказала она. - Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) и резолюцию СБ ООН 2231, а европейские участники договоренности - выполнили свои обещания".

"То, что Тегеран вынужден продолжать движение по пути приостановки означает только одно - те проблемы, которые послужили своеобразным спусковым крючком для такого развития событий, остаются нерешенными, - добавила Захарова. - Россия на протяжении долгого времени призывает партнеров по СВПД мобилизоваться и сообща справиться с теми вызовами, которые осложняют реализацию этой договоренности".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.