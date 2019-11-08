Захарова заявила, что майданные методы в Ливане чреваты непредсказуемыми последствиями

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Использование майданных методов в Ливане может привести к непредсказуемыми последствиями как в стране, так и в ближневосточном регионе в целом. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следим за весьма напряженной обстановкой в этой стране. Несмотря на то, что в последние дни отмечается некая позитивная динамика и нормализация ситуации в Ливане, оставшаяся часть манифестантов пытается блокировать ряд министерств и мешать их нормальному функционированию, - сказала она. - Тревожит то, что внутриполитический кризис, который привел к отставке конституционного правительства, обострил разногласия между различными ливанскими политическими силами".

По ее словам, все вопросы национальной повестки Ливана должны решать сами ливанцы. "Никто кроме граждан не должен заниматься конструированием будущего страны, - подчеркнула дипломат. - А попытки применения майданных методов и социальной инженерии в Ливане чреваты непредсказуемыми последствиями для безопасности этой страны и всего ближневосточного региона". "Надеемся, что будет найден мирный выход из сложившейся в стране ситуации", - заключила Захарова.

С середины октября Ливан охватила волна массовых протестов, вызванных ухудшением социально-экономического положения населения. Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. В результате 30 октября коалиционное правительство во главе с премьер-министром Саадом Харири ушло в отставку. Президент Ливана Мишель Аун отставку принял и поручил Харири и членам правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.