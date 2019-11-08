Наследный принц Бахрейна посетит Чечню с двухдневным визитом

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Делегация Бахрейна во главе с наследным принцем шейхом Халидом бин Хамад Аль Халифой прибудет в Грозный в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

"Делегация королевства Бахрейн во главе с наследным принцем, командующим Королевским гвардейским спецназом Шейхом Халидом бин Хамад Аль Халифой прибудет в пятницу, 8 ноября, с двухдневным визитом в Чеченскую Республику. В программе пребывания делегации предусмотрена встреча шейха Халида бин Хамад Аль Халифы с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В честь наследного принца состоится торжественный прием от имени главы Чечни", - отметили в пресс-службе.

На второй день пребывания делегация из Бахрейна посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где ознакомится с ходом подготовки Королевского гвардейского спецназа и проведет смотр подразделения.

Кадыров в октябре посетил Бахрейн с рабочим визитом и встретился с королем Хамадом ибн Иса Аль Халифой. Он передал ему приглашение российского президента Владимира Путина посетить с визитом Россию. Кроме того, глава Чечни вместе с наследным принцем королевства Салманом бин Хамадом Аль Халифой принял участие в открытии Международной оборонной выставки-конференции BIDEC 2019 в Манаме.