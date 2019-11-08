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Косачев: Украина показала свою несамостоятельность в вопросе борьбы с героизацией нацизма

По словам сенатора, Киев "всеми правдами и неправдами пытается продемонстрировать свою лояльность США"

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Украина, проголосовав вместе с США на заседании третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН против российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма, продемонстрировала свою несамостоятельность и желание продемонстрировать лояльность США. Такую точку высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мне кажется, это не имеет непосредственного отношения к содержанию резолюции, им [США] просто важно в каждом случае добиваться того, чтобы мир обустраивался так, как это нужно американцам, так, как они считают правильным. Украина в данном случае раз за разом просто демонстрирует свою несамостоятельность под лозунгами "незалежности" и защиты своего суверенитета. Украинцы всеми правдами и неправдами пытаются продемонстрировать свою лояльность США, даже тогда, когда европейские союзники США по тому же североатлантическому альянсу занимают значительно более сдержанную позицию", - сказал Косачев.

Он добавил, что США в данном случае пытаются навязать международному сообществу свою волю. По словам сенатора, предположительно в середине декабря состоится голосование по данному проекту резолюции уже на Генеральной Ассамблее. Косачев считает, что расклад голосов повторит результат голосования на соответствующем комитете.

"То, что у украинцев не хватает политического мужества или стойкости к соблазнам для того, чтобы такую компромиссную позицию занять в этом очевидном вопросе (воздержаться во время голосования - прим. ТАСС), и тем более то, что украинцам не хватает совести, моральных начал, чтобы поддержать это резолюцию, у меня вызывает глубочайшие сожаления. Но расклад голосов традиционно позволяет рассчитывать на то, что и в этом году резолюция будет принята существенным большинством членов входящих в ООН", - подчеркнул Косачев.

В четверг Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовало 121 государство, 55 воздержались, два высказались против.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссия
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