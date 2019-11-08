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Захарова заявила, что появившиеся после падения Берлинской стены надежды не оправдались

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что мир и безопасность в Европе должны иметь универсальный и неделимый характер

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Надежды европейских государств на создание единой, процветающей Европы без каких-либо разделительных линий после падения Берлинской стены не оправдались. Об этом сказала в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Падение Берлинской стены породило у людей большие ожидания на создание мирной, процветающей, единой Европы без каких-либо разделительных линий. К сожалению, эти надежды не оправдались, - отметила она. - Как тогда рухнула Берлинская стена, сейчас рушатся эти самые надежды".

По ее словам, мир и безопасность в Европе должны иметь универсальный и неделимый характер. "Как вы знаете, Россия в своей внешней политике всегда следовала и будет следовать этим принципам, и мы рассчитываем на встречные шаги в этом направлении со стороны наших партнеров", - добавила дипломат.

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, которая была одним из символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. По некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена просуществовала до 1989 года.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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