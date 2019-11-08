Захарова назвала "Белые каски" противниками контртеррористической борьбы в Сирии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Сирийская гражданская оборона" (СГО, более известна как "Белые каски") препятствует правительству Сирии в борьбе с терроризмом и дестабилизирует ситуацию в арабской республике. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисона о нападках на белокасочников со стороны Дамаска и Москвы.

"Мы считаем, что "Белые каски" являются противниками контртеррористических усилий сирийского правительства и содействующих ему стран. Именно они являлись авторами и исполнителями целой серии циничных фейков не только информационных, но и "прикладных", которые были призваны создать информационный повод для широкой международной аудитории и привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в Сирии а, соответственно, решению основных гуманитарных задач", - отметила она.

По словам дипломата, "Белые каски" были "протестированы" в Сирии и затем применялись для борьбы с законными властями в ряде стран Латинской Америки.

Маррисон во вторник выступил с утверждением, что "Белые каски" стали объектом кампании по дезинформации со стороны властей Сирии и России.