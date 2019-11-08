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Захарова заявила, что Россия никогда не видела в Иране террористической угрозы

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Тегеран не раз на деле подтверждал свою приверженность целям борьбы с международным терроризмом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не видела, чтобы от Ирана исходила террористическая угроза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

"В Вашингтоне смотрят на борьбу с терроризмом через призму своих геополитических целей, отсюда двойные стандарты, включая разделение международных террористических организаций на плохих, то есть выступающих против Америки, и терпимых, которые совершают все то же самое, но просто открыто не называют Америку врагом <...> Россия никогда не видела в Иране террористической угрозы, более того иранцы сами неоднократно становились жертвами атак экстремистских группировок", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Иран не раз на деле подтверждал свою приверженность целям борьбы с международным терроризмом, готовность принимать необходимые для этого меры, в том числе совместно с другими странами. "Он [Иран] эффективно помогает решать антитеррористические задачи в Сирии, где его военнослужащие находятся по приглашению официального Дамаска", - добавила дипломат.

Захарова отметила, что взятый США курс на конфронтацию с Ираном является "деструктивным, потому что он просто недальновидный". "Без участия Тегерана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, собственно как и стабилизация ситуации в Сирии, Ираке, Афганистане и так далее", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Теги
ИранРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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