Захарова: РФ надеется на скорейшее раскрытие преступлений против журналистов на Украине

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что преступления, совершенные против представителей СМИ на Украине, будут раскрыты в скором времени. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На Украине остаются нераскрытыми десятки преступлений, связанных с убийствами журналистов, которые высказывали иную точку зрения, нежели полагалось в эти годы на Украине, - сказала она. - Мы отметили недавнюю новость о том, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета на Украине наконец-то сдвинулось с мертвой точки, и якобы задержаны подозреваемые. Надеемся, что наметившейся прорыв в этом деле приведет не только к наказанию исполнителей, но и к тому, что другие расследования аналогичных убийств на Украине будут вестись активнее".

Захарова указала на то, что расследование убийства Шеремета ведется уже более трех лет, на протяжении которых следствие практически не продвигалось. "Несмотря на давление международных правозащитных организаций, расследование просто блокировалось из-за отсутствия у Киева политической воли привлечь виновных в преступлении к ответственности", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД напомнила, что на Украине до сих пор остаются нераскрытыми убийства Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна и Андрея Стенина. "Рассчитываем на то, что администрация нынешнего президента Украины доведет и их расследования до конца, покончив, наконец, с систематической политикой репрессий в отношении представителей неугодных СМИ", - указала дипломат.