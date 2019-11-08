Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Россия надеется на выполнение Турцией договоренности по сочинскому меморандуму

По словам официального представителя МИД РФ, Москва намерена выполнить взятую на себя по этой договоренности часть работы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия выполняет свои обязательства по меморандуму с Турцией от 22 октября и надеется на то, что Анкара выполнит свои. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу еще раз процитировать российского министра иностранных дел о выполнении Россией своих обязательств, - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с выполнением участниками меморандума своих обязательств. - Мы исходим из того, что взятую на себя по этой договоренности часть работы Россия сделает".

"Мы надеемся на то, что и наши партнеры также сдержат данное ими слово. Мы над этим очень активно работаем", - добавила Захарова.

9 октября Турция объявила о проведении на северо-востоке Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Толстой раскритиковал реформы образования, приведшие к утрате идеологической составляющей
По мнению вице-спикера Госдумы, Россия проиграла информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС