Захарова: Россия надеется на выполнение Турцией договоренности по сочинскому меморандуму

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия выполняет свои обязательства по меморандуму с Турцией от 22 октября и надеется на то, что Анкара выполнит свои. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу еще раз процитировать российского министра иностранных дел о выполнении Россией своих обязательств, - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с выполнением участниками меморандума своих обязательств. - Мы исходим из того, что взятую на себя по этой договоренности часть работы Россия сделает".

"Мы надеемся на то, что и наши партнеры также сдержат данное ими слово. Мы над этим очень активно работаем", - добавила Захарова.

9 октября Турция объявила о проведении на северо-востоке Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.