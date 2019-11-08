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Захарова: диалог правительства и оппозиции в Венесуэле способствует выходу из кризиса

При этом, по словам официального представителя МИД РФ, радикальные силы продолжают "раскачать уличную активность" в стране

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Договоренности между правительством Венесуэлы и конструктивно настроенной оппозицией способствуют урегулированию кризиса в стране и достижению национального согласия. Об этом заявила в пятницу директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на фоне продолжающихся попыток радиальных оппозиционных сил "раскачать уличную активность" в Венесуэле, "правительство и конструктивная оппозиция продолжают кропотливую работу так называемого круглого стола национального диалога". "Обсуждается политическая, экономическая и электоральная проблематика, в том числе вопросы подготовки к проведению в следующем году парламентских выборов, - отметила она.

"Появляются обнадеживающие признаки вовлечения в этот процесс оппозиционной Национальной ассамблеи (парламента, объявленного в январе 2019 года Верховным судом Венесуэлы неконституционным органом - прим. ТАСС). При участии ее депутатов достигнуты договоренности о совместном обновлении состава Национального избирательного совета. Рассматриваем это в качестве реального шага по пути преодоления институционального кризиса и коллективного поиска согласованных решений ключевых внутриполитических вопросов в соответствии с конституцией", - сказала Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что достигнутые договоренности встретили поддержку в обществе. В частности, местная католическая церковь выразила надежду, что с их помощью предоставится возможность "обеспечить гарантии демократичности и прозрачности грядущего электорального процесса". "Мы убеждены, что максимальная вовлеченность в переговоры политических сил страны будет способствовать нахождению общенационального согласия, которое необходимо для решения насущных, прежде всего экономических проблем, - продолжила она. - Рассчитываем, что все сторонние наблюдатели воздержатся от контрпродуктивных комментариев и позволят венесуэльцам договориться между собой".

Попытки свержения правительства

В этой связи Захарова указала на то, что "на международном фронте продолжается подрывная работа с тем, чтобы любой ценой не допустить стабилизации внутриполитической ситуации в Венесуэле". Так, Вашингтон регулярно задействует излюбленные и опробованные рычаги давления - нелегальные санкции, которые вводятся ради нескрываемой цели свержения законно избранного правительства Венесуэлы.

"Особенно цинично одной рукой Минфин США делает изъятия из экономических санкций для американских компаний и физических лиц, взаимодействующих с венесуэльскими государственными структурами, а другой рукой вводит новые персональные рестрикции против чавистов (единомышленники бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса прим. ТАСС), - добавила она. - Причем в санкционном порыве из Вашингтона начинают угрожать даже собственным союзникам за малейшие попытки выстраивать конструктивные отношения с Каракасом".

В качестве примера дипломат сослалась также на опубликованное 1 ноября заявление международной контактной группы по Венесуэле, в котором говорится, что выход из кризиса возможен только посредством передачи власти после проведения "убедительных президентских выборов". "Мы уже не раз говорили, что навязывание неких условий одной из сторон в дуэли политического противостояния в Венесуэле, да и вообще где бы то ни было, не способствует национальному примирению, выходу на диалог, нахождению компромиссных решений по урегулированию кризиса, - подчеркнула она. - Задача международного сообщества состоит в помощи нахождению взаимопонимания между различными политическими силами в Венесуэле".

Теги
ВенесуэлаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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