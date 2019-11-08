Захаровой ничего не известно о готовящемся обмене осужденными за шпионаж между РФ и Литвой

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России не располагает информацией о готовящемся обмене лицами, осужденными за шпионскую деятельность, между Москвой и Вильнюсом. Об этом в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сразу скажу, мне об этом ничего не известно, - заявила она. - Если появится какая-то информация, мы сообщим".

В четверг глава комитета литовского Сейма (парламента) по праву и правопорядку Агне Ширинскене сообщила, что такой обмен может быть осуществлен в течение ближайших двух недель.