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В МИД РФ призвали к мирному урегулированию ситуации в Гаити

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, лежащие в основе нынешнего кризиса в республике проблемы имеют комплексный характер

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена нарастанием конфронтации в Гаити и выступает за мирное политическое решение разногласий без вмешательства извне. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены стремительным нарастанием конфронтации в Гаити, где уже фактически третий месяц не стихают массовые акции протеста. В результате столкновений манифестантов с органами правопорядка уже с начала текущего года погибли десятки человек. Статистика, которой мы располагаем, говорит о том, что 70 человек погибло, из них 34 - полицейские", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, проблемы, лежащие в основе нынешнего кризиса, имеют комплексный характер. "Это и плачевность социально-экономического положения, которое нужно рассматривать в сочетании с продовольственным кризисом, а также институциональный паралич - более полугода в стране отсутствует функционирующее правительство", - обратила внимание она.

В нынешней ситуации, продолжила официальный представитель МИД РФ, на первый план выходит "задача формирования общественно-политического консенсуса вокруг объединительной повестки дня". "Мы неизменно выступаем в поддержку конструктивных усилий всех ответственных политических сил в этой стране, которые нацелены на запуск инклюзивного внутреннего диалога, - подчеркнула Захарова. - Для России как страны, неизменно следующей букве международного права и принципу уважения национального суверенитета, альтернативы мирному политическому решению разногласий не существует".

Международное содействие

"На текущем этапе особенно востребовано ответственное международное содействие Порт-о-Пренсу в целях снижения градуса общественной напряженности и предотвращения масштабного внутреннего конфликта в Гаити, - отметила дипломат. - Выражаем поддержку посредническим инициативам по линии ООН, будем продолжать деятельность в формате объединенного представительства организации в Гаити".

"Убеждены, что кризисные ситуации в регионе должны преодолеваться исключительно в конституционном поле за столом переговоров будь то Гаити, Венесуэла и так далее. Практика применения двойных стандартов, вмешательства в дела латиноамериканцев извне для нас неприемлемы", - добавила Захарова.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррупции и общем ухудшении экономической ситуации. В октябре председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Гаити Гари Бодо и председатель Сената Гаити Карл Мюрат Кантав предложили президенту рассмотреть возможность отказа от должности, но Моиз заявил, что "не собирается сбегать".

Теги
ГаитиРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМоиз, Жовенель
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