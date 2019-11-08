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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Захарова предупредила о неутешительных последствиях возможного выхода Ирана из СВПД

Возможный развал договоренности, по словам официального представителя МИД РФ, станет следствием одностороннего нелегитимного выхода из сделки США

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) перечеркнет многолетние усилия мирового сообщества, предпринятые для решения иранской ядерной проблемы, и будет иметь серьезные последствия. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последствия выхода Ирана из СВПД будут неутешительными", - сказала она. Возможный развал договоренности, по ее словам, станет следствием одностороннего нелегитимного выхода из сделки США и "неспособности европейских партнеров гарантировать те условия, которые были предложены Ирану". "Мы видим сейчас, к сожалению, куда ведет подобная безответственная, а где-то не имеющая реальных результатов политика или действия участников этой договоренности, - констатировала дипломат. - Это не может не беспокоить".

Официальный представитель российского дипведомства напомнила, что только переговорный процесс, предшествовавший заключению СВПД занял четыре года, и выразила сомнение в том, что "кто-то будет в состоянии повторить весь этот путь".

"Кроме того, есть еще вопрос доверия, - подчеркнула Захарова. - Если один раз будет разрушено то, что удалось согласовать и достичь путем переговоров, то кто же еще раз будет играть в одно и то же и по тем же правилам, когда эти правила нарушаются так бесцеремонно и грубо?".

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗахарова, Мария Владимировна
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