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Кировский губернатор возглавил региональное отделение "Единой России"

Ранее секретарем отделения партии был бывший мэр Кирова Владимир Быков

КИРОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев избран секретарем регионального отделения "Единой России". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе отделения.

На встрече премьер-министра РФ, председателя партии Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ - кандидатами в секретари региональных отделений "Единой России" 24 октября губернатор Кировской области Игорь Васильев высказал готовность возглавить отделение, отметив, что имеет 16-летний стаж партийной работы, в том числе с 2003 по 2004 год он руководил управлением по инвестиционной деятельности центрального исполнительного комитета "Единой России".

"Сегодня в ходе 31-й конференции Кировского регионального отделения партии "Единая Россия", в которой принимают участие представители всех местных отделений, члены президиума и политсовета партии, секретарем регионального отделения избран Игорь Васильев", - сказала собеседница агентства.

С декабря 2014 года секретарем кировского отделения "Единой России" являлся бывший мэр Кирова Владимир Быков, который 25 октября досрочно сложил с себя полномочия депутата и покинул пост председателя Законодательного собрания.

Васильев, уроженец Ленинграда, бывший глава Росреестра, вступил в должность губернатора Кировской области 19 сентября 2017 года, набрав на выборах 64,03% голосов избирателей. Губернатора в Кировской области выбирали после того, как в 2016 году был арестован бывший глава региона - Никита Белых, отбывающий в настоящее время наказание за взятку. Отставка Белых была принята в связи с утратой доверия президента.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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