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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков обсудил с представителем МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о запуске центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро в пятницу обсудили совместный план действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, связанным с применением гарантий агентства, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - информировали в дипведомстве.

Апаро находится в Москве для участия в Московской конференции по нераспространению.

Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о запуске центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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