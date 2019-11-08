Рябков обсудил с представителем МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро в пятницу обсудили совместный план действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, связанным с применением гарантий агентства, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - информировали в дипведомстве.

Апаро находится в Москве для участия в Московской конференции по нераспространению.

Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о запуске центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо.