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Ситуация на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем Госдепа по КНДР ситуацию на полуострове

Стороны подтвердили важность продолжения регулярных контактов между всеми вовлеченными странами и достижения ими новых договоренностей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов и посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров обсудили со спецпредставителем Госдепартамента по КНДР Марком Лэмбертом развитие ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны предметно обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове. Подтверждена важность продолжения регулярных контактов между всеми вовлеченными странами и достижения ими новых договоренностей в интересах дальнейшего продвижения процесса политико-дипломатического урегулирования в субрегионе", - проинформировали в дипведомстве.

Лэмберт принимает участие в Московской конференции по нераспространению.

Теги
СШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
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