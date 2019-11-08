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Губернатор Самарской области возглавил региональное отделение "Единой России"

Дмитрий Азаров отметил, что это колоссально сложная работа

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Делегаты областной конференции "Единой России" в пятницу избрали губернатора Самарской области Дмитрия Азарова секретарем регионального отделения партии, передает корреспондент ТАСС.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 24 октября сообщил, что главы 13 субъектов РФ, в том числе губернатор Самарской области, выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии. Президиум генсовета "Единой России" согласовал их назначение. Ранее в партии существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена.

"Хочу поблагодарить за поддержку и доверие. Я понимаю, что это колоссально сложная работа. Я рассчитываю, что мы все мобилизуемся и продолжим работу. Перед нами непростые амбициозные задачи, которые поставил президент. Мы вместе чувствуем ответственность за судьбу нашего региона", - сказал Азаров после избрания.

До этого с 2016 года секретарем регионального отделения партии была Екатерина Кузьмичева, которая является депутатом Самарской губернской думы, состоит в комитете по образованию и науке, а также в постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политики.

На прошедших 9 сентября 2019 года досрочных выборах главы региона Азаров, выдвинутый партией "Единая Россия", был избран губернатором Самарской области, набрав 72,63% голосов избирателей. Досрочные выборы проводились в связи с уходом с этого поста в сентябре 2017 года Николая Меркушкина, после его отставки Азаров был назначен врио губернатора.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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