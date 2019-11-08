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Лавров провел встречу с послами славянских государств в Москве

Стороны обсудили практические вопросы сотрудничества по линии Форума славянских культур

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу провел встречу с главами дипломатических миссий славянских государств, в ходе которой стороны обсудили расширение межпарламентских и межрегиональных связей, а также торгово-экономическую кооперацию между странами "славянской группы ". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подчеркнута востребованность расширения межпарламентских и межрегиональных, научных, культурно-гуманитарных и духовных связей, торгово-экономической кооперации между странами "славянской группы". Обсуждены практические вопросы сотрудничества по линии Форума славянских культур", - информировали в дипведомстве.

Лавров и послы славянских стран также обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки.

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