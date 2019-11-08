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Захарова: безнаказанный снос памятника подводникам омрачит отношения между РФ и Латвией

Новости об актах вандализма в отношении памятников советским воинам официальный представитель МИД РФ назвала подтверждением планов "раз и навсегда покончить с советским мемориальным наследием"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Демонтаж памятника советским подводникам омрачит фон отношений между Москвой и Ригой, если останется безнаказанным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте российского дипведомства.

"Буквально еженедельно из Латвии приходят новости об актах вандализма в отношении памятников советским воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом, - указала она. - Они являются подтверждением планов радикально настроенных представителей правящей коалиции ЛР (Латвийской республики - прим. ТАСС) "раз и навсегда покончить с советским мемориальным наследием", - отметила она. - Так, на днях в Риге был демонтирован памятник советским подводникам, которые погибли на Балтике в годы Второй мировой войны".

Захарова напомнила, что монумент подпадает под действие соглашения между Россией и Латвией от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории прибалтийской страны. В соответствии со статьей 13 соглашения латвийские власти берут на себя обязательство "обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений" в Латвии.

"Посольство России в Риге вручило в МИД Латвии ноту протеста, потребовав от латвийской стороны объяснений и принятия необходимых мер для расследования этого преступления, устранения его последствий и привлечения виновных лиц к ответственности, - подчеркнула Захарова. - Очевидно, что подобное варварство, в случае если оно останется безнаказанным, еще больше омрачит фон и без того непростых отношений между Россией и Латвией".

1 ноября латвийское предприятие VNI сообщило корреспонденту ТАСС, что демонтировало памятник советским подводникам, установленный в одном из районов Риги. Как указано в сообщении, 9 октября VNI опубликовало в официальном правительственном вестнике "Латвияс вестнесис" уведомление о том, что планирует до 30 октября 2019 года освободить принадлежащее государству имущество от "самовольно установленной в нем бетонной конструкции".

Теги
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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