Моргулов заявил, что санкционный режим в отношении КНДР почти полностью исчерпан

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международный санкционный режим в отношении КНДР, один из самых жестких в мире, практически полностью исчерпал себя. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.

"На мой взгляд, режим санкций в отношении КНДР, в общем, практически исчерпан. Я не очень представляю, какие крупные санкционные или рестрикционные меры могут быть еще дополнительно приняты в отношении КНДР. Сегодня этот международный [санкционный] режим в отношении КНДР, режим Совбеза ООН - один из самых сильных", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что режим введения ограничений не является самоцелью, и "только санкциями ничего в отношении КНДР невозможно добиться". "Россия при принятии решения по международным санкциями, по санкциям Совбеза ООН, исходила из того, что эти санкции не должны наносить ущерб населению КНДР, не имеющему отношения к ракетным или ядерным программам", - добавил Моргулов.

Также замглавы МИД РФ напомнил, что Россия, в отличие от некоторых своих партнеров, выступает за поэтапное снятие санкций против КНДР "по мере достижения прогресса в процессе урегулирования, в процессе денуклеаризации". "Мы считаем, что процесс поэтапного снятия санкций должен сопровождать собственно само урегулирование, и, соответственно, соразмерно, шаг за шагом Совет Безопасности [ООН] должен обращаться к вопросу об облегчении санкционного режима в отношении КНДР по мере того, как мы будем достигать прогресс", - пояснил Моргулов.

В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел беспрецедентно жесткие санкции в отношении КНДР в ответ на ее ядерные и ракетные испытания. Был введен запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В том же году ограничениям подверглась деятельность северокорейской корпорации "Кумсан", управляющей генеральным бюро по атомной энергии КНДР, торговой компании "Канбон", а также банков "Корё" и Банка внешней торговли, которые осуществляют платежи по внешнеторговым операциям.