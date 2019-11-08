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Глава КСП Петербурга исключен из президиума регионального отделения "Единой России"

Из политсовета регионального отделения также исключен депутат Законодательного собрания города Андрей Анохин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга Вадим Лопатников исключен из президиума регионального отделения парии "Единая Россия", вместе с ним ряды руководства отделения покидает глава Выборгского района города Валерий Гарнец. Такое решение было озвучено в пятницу на конференции регионального отделения партии, передает корреспондент ТАСС.

"Прекратить полномочия членов президиума регионального политического совета: Лопатникова Вадима Сергеевича и Гарнеца Валерия Николаевича", - заявили на конференции, после чего было проведено голосование, на основе которого это решение приняли.

Кроме того, депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин исключен из политсовета регионального отделения. Также был исключен умерший ранее депутат Павел Зеленков.

Вадим Лопатников до 1998 года работал врачом, с 2003 года - депутат заксобрания, с 2011 года возглавляет городскую контрольно-счетную палату.

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